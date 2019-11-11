Zanka'dan Danimarka'ya 'asker selamı' cevabı!

Üzerinde 'Vatan size minnettar' yazılı tişört giyip Türk askerine destek veriyor diye ülkesi Danimarka'da sert eleştirilere maruz kalan Mathias Zanka Jorgensen, konu hakkında ilk kez konuştu.



Danimarka'nın DR Sporten kanalına röportaj veren Zanka, şu açıklamalarda bulundu;



"Tişörtü ilk gördüğümde 'Bu ne anlama geliyor?' dedim. Tercümana sordum ve Türk askerine destek amaçlı bir tişört olduğunu söylediler. Benim için bir ikilem oluştu. Maç öncesi 45 dakikam vardı ve doğru karar vermek kolay değildi. Ne yapmam gerektiği hakkında çok düşündüm. Şimdi bile farklı bir şey yapsaydım ne olurdu diye düşünüyorum. Ama sonuçlarının ne olacağını kestiremiyorum.



"SİZ OLSANIZ NE YAPARDINIZ?"



Konu hakkında rahat rahat konuşup beni eleştirenler var. Onlara şunu sormak istiyorum: Siz benim yerimde olsanız ne yapardınız? İnsanları anlıyorum, eleştirilerini de anlıyorum ama beni de anlasınlar. Danimarka'dan çok daha farklı bir yerde yaşıyorum.



"FENERBAHÇE ANLAYIŞLI OLACAKLARINI SÖYLEDİ"



Kulübüm Fenerbahçe çok anlayışlı. Benim hakkımda yapılan haberlerin farkındalar. Onlara da ikilem yaşadığımı ve Danimarka'da böyle şeylere alışık olmadığımı anlattım. Bir daha böyle bir konu olursa anlayış göstereceklerini söylediler. Hayatta her şeyde farklı bir tercih yapsaydım ne olur diye düşünürsünüz. Futbolda da durum böyledir..."



Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas izliyoruz...



