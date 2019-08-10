Son Dakika Haberleri: Zanka Fenerbahçe'de
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Zanka Fenerbahçe'de

56 dakika önce

Fenerbahçe, Danimarkalı stoper Zanka'yı kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe, Danimarkalı stoper Zanka'yı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kulübü, Danimarkalı stoper Mathias 'Zanka' Jattah-Njie Jorgensen ve kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya vardı. Zanka, kendisini 3+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı. - İSTANBUL
Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:03 Kaynak: İHA
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