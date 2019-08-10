Zanka Fenerbahçe'de
48 dakika önce
Fenerbahçe, Danimarkalı stoper Zanka'yı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:10 Kaynak: İHA
, Danimarkalı stoper Zanka'yı kadrosuna kattı. Fenerbahçe Kulübü
, Danimarkalı stoper Mathias 'Zanka' Jattah-Njie Jorgensen ve kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya vardı. Zanka, kendisini 3+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.
(İHA)
Beşiktaş'ta Arturo Vidal harekatı! Çılgın teklif Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği Zanka transferinde yeni gelişme! Fenerbahçe Mathias Zanka'yı resmen açıkladı ABD Başkanı Trump: Kim Jong Un'u görmeyi dört gözle bekliyorum