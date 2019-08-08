Zanka, Fenerbahçe için İstanbul'da
1 saat önce
Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelerde bulunduğu Danimarkalı stoper Mathias Jorgensen (Zanka) İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:02 Kaynak: AA
'nin transferi için görüşmelerde bulunduğu Danimarkalı stoper Mathias Jorgensen (Zanka) İstanbul
'a geldi.
İstanbul Havalimanı'nda 29 yaşındaki futbolcuyu, Fenerbahçe Kulübü
Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Damien Comolli karşıladı.
Zanka, kariyerinde Danimarka'nın Kopenhag
, Hollanda
'nın PSV Eindhoven
ile İngiltere
'nin Huddersfield takımlarında forma giydi.
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