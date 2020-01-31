Zanka, Fortuna Düsseldorf'a kiralandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Zanka, Fortuna Düsseldorf'a kiralandı - Son Dakika Spor

Zanka, Fortuna Düsseldorf'a kiralandı

6 saat önce

Fenerbahçeli oyuncu Zanka, sezon sonuna kadar Fortuna Düsseldorf kulübüne kiralandı.

Zanka, Fortuna Düsseldorf'a kiralandı, System.String[]

Fenerbahçeli oyuncu Zanka, sezon sonuna kadar Fortuna Düsseldorf kulübüne kiralandı.


Fenerbahçe Kulübün'den yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncumuz Mathias 'Zanka' Jorgensen 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Fortuna Düsseldorf, Fenerbahçe, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:49 Kaynak: İHA
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