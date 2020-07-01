Zanka için resmi Fenerbahçe transfer açıklaması! - Son Dakika

Zanka için resmi Fenerbahçe transfer açıklaması!

Fenerbahçe'den devre arası Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Mathias Zanka geri dönüyor.

Fenerbahçe'den devre arası Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Mathias Zanka geri dönüyor.

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Fortuna Düsseldorf kulüp sitesinden yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun Fenerbahçe'ye döneceğini belirtirken Zanka'ya performansı için teşekkür etti.


"TEŞEKKÜR EDERİZ, BOL ŞANS DİLERİZ"


Alman ekibinden yapılan açıklamada "Sezonun ikinci yarısında toplam 11 maçta forma giyen Zanka, 2 yıl daha sözleşmesi olduğu Türkiye'nin en büyük takımlarından Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Kendisine teşekkür eder, geleceği adına bol şans dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Zanka, Fortuna Düsseldorf'da 11 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asist ile oynadı.



Fortuna Düsseldorf, Fenerbahçe, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:46 

Son Dakika Spor Zanka için resmi Fenerbahçe transfer açıklaması! - Son Dakika Spor
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