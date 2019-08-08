Son Dakika Haberleri: ZANKA İSTANBUL'A GELDİ
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ZANKA İSTANBUL'A GELDİ

16 dakika önce

Fenerbahçe'in transfer görüşmelerini sürdürdüğü Danimarkalı futbolcu Zanka İstanbul'a geldi.

ZANKA İSTANBUL'A GELDİ, System.String[]

Fenerbahçe'in transfer görüşmelerini sürdürdüğü Danimarkalı futbolcu Zanka İstanbul'a geldi. İstanbu Havalimanı'na gelen Zanka'yı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Damien Comolli karşıladı. Sabaha karşı 04.30'da İstanbul'a inen Zanka'ya havalimanında bulunan taraftarlar ilgi gösterirken 29 yaşındaki futbolcu daha sonra özel araçla alandan ayrıldı.


- İstanbul
Fenerbahçe, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:20 Kaynak: DHA
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