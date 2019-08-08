Son Dakika Haberleri: Zanka İstanbul'a geldi
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Zanka İstanbul'a geldi

59 dakika önce

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Danimarkalı futbolcu Zanka İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Danimarkalı futbolcu Zanka İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na gelen Zanka'yı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Damien Comolli karşıladı. Sabaha karşı 04.30'da İstanbul'a inen Zanka'ya havalimanında bulunan taraftarlar ilgi yoğun gösterirken 29 yaşındaki futbolcu daha sonra özel araçla alandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Zanka'nın gelişi
-Karşılanması
-Fotoğraf çekimi
-Alandan ayrılması
-Detaylar

08.08.2019 - Haber Kodu : 190808016


Fenerbahçe, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:49 Kaynak: DHA
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