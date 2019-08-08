Zanka İstanbul'a geldi
59 dakika önce
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Danimarkalı futbolcu Zanka İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:49 Kaynak: DHA
'nin prensip anlaşmasına vardığı Danimarkalı futbolcu Zanka İstanbul
'a geldi. İstanbul Havalimanı'na gelen Zanka'yı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Damien Comolli karşıladı. Sabaha karşı 04.30'da İstanbul'a inen Zanka'ya havalimanında bulunan taraftarlar ilgi yoğun gösterirken 29 yaşındaki futbolcu daha sonra özel araçla alandan ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Zanka'nın gelişi
-Karşılanması
-Fotoğraf çekimi
-Alandan ayrılması
-Detaylar
08.08.2019 - Haber Kodu : 190808016
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