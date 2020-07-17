Zanka'nın menajeri, Fenerbahçe'de ayrılığı açıkladı! - Son Dakika

Zanka'nın menajeri, Fenerbahçe'de ayrılığı açıkladı!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Huddersfield'dan renklerine bağladığı Zanka (Mathias Jorgensen), Sarı Lacivertliler'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmış ve devre arasında Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a kiralık olarak gönderilmişti.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Huddersfield'dan renklerine bağladığı Zanka (Mathias Jorgensen), Sarı Lacivertliler'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmış ve devre arasında Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a kiralık olarak gönderilmişti.

"Huysuz Virjin" olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu



Kiralama sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeniden Sarı Lacivertliler'e dönen 30 yaşındaki stoperle ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı. Deneyimli savunmacının üç yıldan bu yana menajerliğini yürüten Ivan Marko Benes, Danimarka basınına yaptığı açıklamada Zanka'yla yollarını ayırdıklarını duyurdu.


Ülkenin önde gelen tabloidlerinden B.T.'ye konuşan Benes, oyuncusuyla geçirdiği üç yıldan son derece mutluluk duyduğunu söylerken "Bu dönemde Premier Lig ve Fenerbahçe'ye çok iyi transferler gerçekleştirdik. Nitekim Zanka da gittiği takımlarda fazla süre aldı. Şimdiye dek iş birliğimizden ötürü hep memnuniyet duydum. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.(Fanatik)

Fortuna Düsseldorf, Fenerbahçe, Danimarka, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:49 

Son Dakika Spor Zanka'nın menajeri, Fenerbahçe'de ayrılığı açıkladı! - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:04 Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı 22:57 Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı 22:53 Dünya Sağlık Örgütü, "koronavirüs ikinci kez bulaşır mı? soruna yanıt veremedi 22:15 Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
"Huysuz Virjin" olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
23:04
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
23:00
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
22:57
Dünya Sağlık Örgütü, "koronavirüs ikinci kez bulaşır mı? soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 01:01:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zanka'nın menajeri, Fenerbahçe'de ayrılığı açıkladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]