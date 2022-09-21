Tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı - Son Dakika
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Tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı

21.09.2022 10:01

Zanlı babanın görüntüsü Zanlının polis aracına bindirilmesi İl Emniyet Müdürlüğü binasından görüntü Adana'da tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı ADANA - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı.

Zanlı babanın görüntüsü

Zanlının polis aracına bindirilmesi

İl Emniyet Müdürlüğü binasından görüntü Adana'da tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı

ADANA - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı.

İbrahim G. (75), Başak Mahallesi'ndeki evinde oğlu Felemez G. (53) ile kendisinden sürekli para istediği iddiasıyla tartıştı.

Tartışma sırasında İbrahim G'nin tabancayla ateş açması sonucu oğlu Felemez G. ağır yaralandı.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Felemez G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İbrahim G, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı - Son Dakika
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