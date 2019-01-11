Son Dakika Haberleri: Zanlı, Kadın Polisin Kafasına Şişeyle Vurarak Yaraladı

Zanlı, Kadın Polisin Kafasına Şişeyle Vurarak Yaraladı

1 saat önce

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli 4 kişiden biri, arama sırasında kafasına şişeyle vurduğu kadın polisi yaraladı.

Zanlı, Kadın Polisin Kafasına Şişeyle Vurarak Yaraladı, System.String[]
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli 4 kişiden biri, arama sırasında kafasına şişeyle vurduğu kadın polisi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere ait uyuşturucuları saklayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Aydoğdu Mahallesi'nde 4 ayrı adrese yapılan operasyonda, bin 100 ecstasy hap, 2 tabanca ve mermi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, C.Ü, E.B, U.S ve arama sırasında bir kadın polisin başına şişeyle vurup yaralayan E.S gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan polis memuruna, tedavisi sonrası 2 gün iş görmez raporu verildi.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:07 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa
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