Zanlıdan "Hayatımı polis memuruna borçluyum" itirafı

Samsun'da eski eşi ve çocuklarını rehin aldığı sırada polis tarafından etkisiz hale getirilen zanlı, tedavisinin ardından tutuklandı.

İlkadım ilçesinde, eski eşi ve çocuklarını rehin alan ve polisin etkisiz hale getirdiği Ş.Ö'nün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Ş.Ö, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Koltuk değneği ile adliyeye gelen ve kolu sargılı olan şüpheli, bir gazetecinin, "Pişman mısın?" sorusu üzerine, "Psikolojim tamamen bozulduğu için kendimi vurmaya kalktım, polis memuru da kendimi vurmamam için beni ayağımdan vurdu. Polis kurtardı beni, kendimi vuracaktım, hayatımı polis memuruna borçluyum." diye konuştu.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlkadım ilçesinde 9 gün önce eski eşi ile 2 çocuğunu rehin alan Ş.Ö, kapıyı kırarak içeri giren ekiplere teslim olmayınca polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiş, yaralanan Ş.Ö, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Ş.Ö'nün yaklaşık 2 yıl önce de boşanma aşamasında bulunduğu sırada eşini bıçakla yaraladığı, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği öğrenilmişti.