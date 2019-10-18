Zanlılar 30 güvenlik kamerasının bin 150 saat incelenmesiyle yakalandı

Van'da yaşanan 10 ayrı hızsızlık olayıyla ilgili 30 güvenlik kamerasının bin 150 saatlik incelenmesi sonucu tespit edilen 4 şahıs tutuklandı.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 23 Mart - 29 Eylül 2019 tarihleri arasında Edremit ilçesinde 7 ve İpekyolu ilçesinde 3 olmak üzere toplam 10 ev, iş yeri ve kurumda yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Oluşturulan özel ekip tarafından hırsızlık olaylarının şüpheli ve şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, olayların meydana geldiği yerlerin giriş çıkış ve çevre güzergahları üzerinde bulunan toplam 30 güvenlik kamerası olay öncesi ve sonrası bin 150 saat incelenmiş. Görevlilerimizce yapılan çalışma sonucunda, olayları gerçekleştirenlerin S.Ç., C.K., M.T. ve V.M. isimli şüpheliler olduğu tespit edilmesi üzerine yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan S.Ç., C.K., M.T. ve V.M. isimli 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN