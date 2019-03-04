Son Dakika Haberleri: Zanlılara 133 Saatlik Görüntüleri İzleyerek Ulaştılar

Zanlılara 133 Saatlik Görüntüleri İzleyerek Ulaştılar

1 saat önce

Bilecik'te, piyasa değeri 35 bin lira olduğu belirtilen ziynet eşyalarını çaldıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlılara 133 Saatlik Görüntüleri İzleyerek Ulaştılar, System.String[]
Bilecik'te, piyasa değeri 35 bin lira olduğu belirtilen ziynet eşyalarını çaldıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde yaşanan hırsızlık olayının ardından geniş çaplı araştırma başlatan ve bölgedeki 58 farklı noktadan elde edilen 133 saatlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen O.G, V.B, M.Ç. ile K.G'yi, Kütahya'da yakaladı.

Gözaltına alınarak Bilecik'e getirilen zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:55 Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Bilecik, Güncel
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