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Zanlıların isyanı pes dedirtti! Kaçak akaryakıt baskınında: İlk işimizdi bu abi, ne çabuk haberiniz oldu - Son Dakika

Zanlıların isyanı pes dedirtti! Kaçak akaryakıt baskınında: İlk işimizdi bu abi, ne çabuk haberiniz oldu

10.02.2022 12:42

Adana'da polis ekipleri tarafından kaçak akaryakıt üretildiği belirlenen bir tesise baskın düzenledi. Polisleri karşısında görmeleri sonrası büyük şaşkınlık yaşayan zanlıların, "İlk işimizdi bu abi, ne çabuk haberiniz oldu" sözleri pes dedirtti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerine Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesinde lisanssız faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisi ile bu tesiste dolum yapılan bir tankerde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.

"NE ÇABUK HABERİNİZ OLDU"

Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında polisi karşısında gören zanlılar şaşkına dönerek, "Ne çabuk haberiniz oldu daha ilk işimizde bizi yakaladınız" diyerek tepki gösterdi.

174 BİN 500 LİTRE AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Polis yaptığı aramada tesiste ve tankerde 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçak akaryakıt baskınında şahıslardan polise sitem: İlk işimizdi bu abi, ne çabuk haberiniz oldu
Kaçak akaryakıt baskınında şahıslardan polise sitem: İlk işimizdi bu abi, ne çabuk haberiniz oldu
Kaçak akaryakıt baskınında şahıslardan polise sitem: İlk işimizdi bu abi, ne çabuk haberiniz oldu
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Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akaryakıt, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zanlıların isyanı pes dedirtti! Kaçak akaryakıt baskınında: İlk işimizdi bu abi, ne çabuk haberiniz oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zanlıların isyanı pes dedirtti! Kaçak akaryakıt baskınında: İlk işimizdi bu abi, ne çabuk haberiniz oldu - Son Dakika
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