Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika
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Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu

15.06.2022 20:26
Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri, gelen istihbarat sonucu kente jelibon şekerlere enjekte edilmiş halde sokulmak istenen uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan operasyonda uyuşturucu maddelerle birlikte 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü açıklandı.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 06 KA plakalı araç ile Fethiye ilçesine gelecek olan Y.Ç. isimli şahsın il dışından uyuşturucu madde getireceği istihbaratını alan Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aracı takibe aldı.

JELİBONLARA ENJEKTE ETMİŞLER

Göcek Mahallesi girişinde durdurulan araçta uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan arama sonucu valiz içerisinde kıyafetlerin arasında 25 ml.lik 4 tüp 100 ml. likit esrar, 20 adet uyuşturucu madde zerk edilmiş jelibon türü şeker ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Uyuşturucu tacirlerinin yeni taktiği jandarmayı bile şaşırtırken uyuşturucu şekerlerle birlikte 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili Y.Ç. isimli şahıs ve aracı kullanan N.K. isimli şahısın sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Fethiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika

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