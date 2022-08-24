Cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

24.08.2022 10:58

Zanlının Adli Tıp Birimine getirilmesi ve çıkarılması Zanlının polis otosuna binmesi Adli Tıp Birimi tabelası Adana'da iki kişiyi yaralayıp eve saklanan şüpheli yakalandı ADANA - Adana'da iki kişiyi tabancayla ve darbederek yaralayıp bir eve saklanan şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının Adli Tıp Birimine getirilmesi ve çıkarılması

Zanlının polis otosuna binmesi

Adli Tıp Birimi tabelası

Adana'da iki kişiyi yaralayıp eve saklanan şüpheli yakalandı

ADANA - Adana'da iki kişiyi tabancayla ve darbederek yaralayıp bir eve saklanan şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nin ara sokaklarında M.G, kaldırımda taburede oturan Y.S'ye henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla üç el ateş etti.

Şüpheli, olay yerinden etrafa rastgele ateş ederek kaçtığı sırada karşısına motosikletli İ.G. çıktı. İ.G'ye de ateş etmek isteyen zanlı, tabancasının ateş almaması üzerine silahın kabzasıyla motosikletliyi darbederek yaraladı.

Şüpheli M.G. daha sonra olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, durumunun ağır olduğu belirlenen Y.S'yi ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Diğer yaralı İ.G. ise ambulansta tedavi edildi.

Polis ekipleri de yaptıkları araştırmada şüpheli M.G'nin bir eve silahıyla saklandığını belirledi. İkna çabasına rağmen şüphelinin direnmesi üzerine bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi.

Çelik yelek giyerek ve sokaktaki sivilleri uzaklaştırarak önlem alan ekipler, bir süre sonra şüpheliyi teslim olmaya ikna etti.

Gözaltına alınan M.G, polis merkezine götürüldü.

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KOMŞUSUNU ÖLDÜREN 70 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ BANA NE ÖLDÜYSE KOMŞUSUNU ÖLDÜREN 70 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ BANA NE ÖLDÜYSE Komşusunu öldüren 70 yaşındaki şüpheli: Bana ne öldüyse Komşusunu öldüren 70 yaşındaki şüpheli: Bana ne öldüyse
Kaynak: AA

Adli Tıp, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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