İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İnönü Caddesi Emeksiz Parkı yakınlarında SMA hastası 2 yaşındaki Destan Duru için toplanan yardımların bulunduğu kumbaranın çalındığı fark edildi.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bağış kumbarasını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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