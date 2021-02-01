Zanzibar Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'ya bağlı özerk yönetim bölgesi Zanzibar Adası Başkan Yardımcısı ve muhalefet partisi ACT-Wazalendo Başkanı Seif Sharif Hamad'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Hamad'ın Kovid-19'a yakalandığı ve 29 Ocak Cuma gününden bu yana Zanzibar'daki Mnazi Mmoja Hastanesinde tedavi gördüğü kaydedildi.

Hamad'ın ardından eşi Avena Hamad ve bazı yakın akrabalarının Kovid-19 testlerinin de pozitif çıktığı belirtildi.

Sağlık durumu iyi olan Hamad'ın bir süre daha gözetim altında kalacağı açıklandı.

Devlet Başkanı Magufuli, Kovid-19 aşılarına karşı

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, 27 Ocak'ta yaptığı konuşmada, halkı yabancı devletlerin ürettiği Kovid-19 aşılarına karşı uyarmıştı.

Ülkesinde Kovid-19 salgını olmadığını öne süren Magufuli, "Aşılar tehlikelidir. Eğer beyaz adam aşı bulabiliyor olsaydı şimdiye kadar AIDS için aşıyı bulmuş olmalıydı, veremin aşısını, sıtmanın aşısını..." ifadesini kullanmıştı.

Magufuli'nin daha önce laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ve keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesi ülkede gündem olmuştu.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, Madagaskar'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği bitkisel ilacı satın alan ilk ülkelerden biriydi.