Zap'a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:15 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
(İHA)
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