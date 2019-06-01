Zap bölgesinde PKK hedefleri vuruldu
37 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:14 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında, PKK
bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
- Ankara
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