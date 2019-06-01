Son Dakika Haberleri: Zap bölgesinde PKK hedefleri vuruldu
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Zap bölgesinde PKK hedefleri vuruldu

37 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Zap bölgesinde PKK hedefleri vuruldu, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:14 Kaynak: DHA
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