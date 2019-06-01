Son Dakika Haberleri: Zap bölgesinde terör hedefleri imha edildi
Son Dakika Güncel Haber

Zap bölgesinde terör hedefleri imha edildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında terör hedeflerinin imha edildiğini açıkladı.

Zap bölgesinde terör hedefleri imha edildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında terör hedeflerinin imha edildiğini açıkladı. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütünün silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedeflerin vurulduğu bildirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:35 Kaynak: İHA
Irak, Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yeni Başkanı Nihat Özdemir Oldu İncirlik'teki ABD'li askerlere Ramazan Bayramı uyarısı: İyi bayramlar dileğinde bulunun THY, bilet iade ve değişikliğini 8 Haziran'a kadar uzattı Doktora gidip antidepresan kullandı, YSK "kısıtlı seçmen" listesine aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 15:02:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zap bölgesinde terör hedefleri imha edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]