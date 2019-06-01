Zap bölgesinde terör hedefleri imha edildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında terör hedeflerinin imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:35 Kaynak: İHA
, Pençe Harekatı kapsamında Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında terör hedeflerinin imha edildiğini açıkladı. Irak
'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütünün silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedeflerin vurulduğu bildirildi.
(İHA)
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