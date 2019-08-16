Zap, Gara, Kandil ve Asos'da terör hedefleri vuruldu
16 dakika önce
Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK hedefleri vuruldu.
Irak Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:51 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK
hedefleri vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Harekatlar neticesinde PKK'lı teröristlere ait silah mevzi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.
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