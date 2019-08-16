Son Dakika Haberleri: Zap, Gara, Kandil ve Asos'da terör hedefleri vuruldu
Son Dakika Güncel Haber

Zap, Gara, Kandil ve Asos'da terör hedefleri vuruldu

16 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK hedefleri vuruldu.

Zap, Gara, Kandil ve Asos'da terör hedefleri vuruldu, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK hedefleri vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Harekatlar neticesinde PKK'lı teröristlere ait silah mevzi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.
Ankara Sanayi Odası, Kandil Dağı, Zap bölgesi, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydos Ormanı'nda kan donduran cinayet! İşitme engelli genç, boğazı kesilerek öldürüldü
300 lira için babasını bıçakla gasp etti Feci kazada 40 günlük bebek öldü Belediyenin tüm şirketlerine kendisini başkan olarak atayan Alinur Aktaş istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 14:07:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zap, Gara, Kandil ve Asos'da terör hedefleri vuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]