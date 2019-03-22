Zap Nehri'nde Rafting Heyecanı

Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaşayan gençler, güven ortamının oluşmasıyla Zap Nehri'nde rafting yaparak şampiyonalara hazırlanıyorlar.

Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaşayan gençler, güven ortamının oluşmasıyla Zap Nehri'nde rafting yaparak şampiyonalara hazırlanıyorlar.



Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'nın destekleriyle kurulan rafting takımı, akıntısıyla çok el verişli olan Zap Nehri'nde çalışma yaparak ilçenin adını artık sporla tüm Türkiye'ye duyurmak istiyorlar. Zap Rafting Takımında yer alan sporculardan Şaban Erdemir, yıllardır ilçeye huzurun gelmesini beklediklerini belirterek, "İlçemizi çatışma haberleriyle değil, spor aktiviteleriyle tüm dünyaya tanıttırmayı hedefliyoruz. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz Temel Ayca'nın sayesinde rafting sporunu geliştirmek için Narlı köyünde bir spor tesisi açıldı. Kaymakam Ayca, gerekli olan rafting botu ve diğer malzemeleri alarak bizlere sahip çıktı. Bizler şimdilik Zap Rafting Takımı olarak mili takım seçmeleri ve Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Hedefimiz milli takıma girerek dünyada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir" dedi.



Kaymakam Temel Ayca ise, bölgedeki herkesle bütünleşerek devletin şefkatli elini vatandaşa göstermeye çalıştıklarını belirterek, "Gençlerimizin rafting için bir müracaatları oldu. Bizlerde elimizden geldiği kadar devletimizin sağlamış olduğu imkanları gençlerimize sunduk. Her zaman onların yanındayız. İnşallah gençlerimiz büyük başarılara imza atacaklar" diye konuştu. - HAKKARİ

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