Son Dakika Haberleri: Zap Nehri'nde Rafting Heyecanı

Zap Nehri'nde Rafting Heyecanı

1 saat önce

Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaşayan gençler, güven ortamının oluşmasıyla Zap Nehri'nde rafting yaparak şampiyonalara hazırlanıyorlar.

Zap Nehri'nde Rafting Heyecanı, System.String[]
Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaşayan gençler, güven ortamının oluşmasıyla Zap Nehri'nde rafting yaparak şampiyonalara hazırlanıyorlar.

Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'nın destekleriyle kurulan rafting takımı, akıntısıyla çok el verişli olan Zap Nehri'nde çalışma yaparak ilçenin adını artık sporla tüm Türkiye'ye duyurmak istiyorlar. Zap Rafting Takımında yer alan sporculardan Şaban Erdemir, yıllardır ilçeye huzurun gelmesini beklediklerini belirterek, "İlçemizi çatışma haberleriyle değil, spor aktiviteleriyle tüm dünyaya tanıttırmayı hedefliyoruz. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz Temel Ayca'nın sayesinde rafting sporunu geliştirmek için Narlı köyünde bir spor tesisi açıldı. Kaymakam Ayca, gerekli olan rafting botu ve diğer malzemeleri alarak bizlere sahip çıktı. Bizler şimdilik Zap Rafting Takımı olarak mili takım seçmeleri ve Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Hedefimiz milli takıma girerek dünyada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir" dedi.

Kaymakam Temel Ayca ise, bölgedeki herkesle bütünleşerek devletin şefkatli elini vatandaşa göstermeye çalıştıklarını belirterek, "Gençlerimizin rafting için bir müracaatları oldu. Bizlerde elimizden geldiği kadar devletimizin sağlamış olduğu imkanları gençlerimize sunduk. Her zaman onların yanındayız. İnşallah gençlerimiz büyük başarılara imza atacaklar" diye konuştu. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:57 Kaynak: İHA

Hakkari, Çukurca, Zap bölgesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düden Çayı'nda Sürüklenen Raftingcileri Çevredekiler Kurtardı Seçimlere 8 Gün Kala 7 Büyükşehirde Yapılan Ankette Çarpıcı Sonuçlar Down Sendromlu Çocukları ve Ailelerini Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı! 4'ü Ağır 28 Yaralı Son Dakika! Denizli Acıpayam'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 12:06:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zap Nehri'nde Rafting Heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]