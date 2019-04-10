Zap Rafting Takımı, Türkiye Şampiyonasına Katılıyor
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Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığının desteklemiş olduğu Çukurca Zap Rafting Takımı, Türkiye şampiyonluğu için Tunceli'ye gitti.
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığının desteklemiş olduğu Çukurca Zap Rafting Takımı, Türkiye şampiyonluğu için Tunceli'ye gitti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:10 Kaynak: İHA
Çukurca'nın Narlı köyündeki Rafting Sporu Geliştirme Merkezini ziyaret eden İlçe Kaymakamı Temel Ayca, "Zap Rafting Takımımız Tunceli ilinde yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmak üzere bütün çalışmalarını bitirdiler. Bunca zamandır çok sıkı bir antrenman yaparak başarılı olacağı inancını bütün ilçe halkı olarak taşımaktayız. İnşallah emeklerinin karşılığını alarak ilçemizi Türkiye'de temsil edeceklerdir. Canı gönülden bütün imkanlarımızla sporcularımızın yanındayız" dedi. - HAKKARİ
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