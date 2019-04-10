Son Dakika Haberleri: Zap Rafting Takımı, Türkiye Şampiyonasına Katılıyor

Zap Rafting Takımı, Türkiye Şampiyonasına Katılıyor

43 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığının desteklemiş olduğu Çukurca Zap Rafting Takımı, Türkiye şampiyonluğu için Tunceli'ye gitti.

Zap Rafting Takımı, Türkiye Şampiyonasına Katılıyor, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığının desteklemiş olduğu Çukurca Zap Rafting Takımı, Türkiye şampiyonluğu için Tunceli'ye gitti.

Çukurca'nın Narlı köyündeki Rafting Sporu Geliştirme Merkezini ziyaret eden İlçe Kaymakamı Temel Ayca, "Zap Rafting Takımımız Tunceli ilinde yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmak üzere bütün çalışmalarını bitirdiler. Bunca zamandır çok sıkı bir antrenman yaparak başarılı olacağı inancını bütün ilçe halkı olarak taşımaktayız. İnşallah emeklerinin karşılığını alarak ilçemizi Türkiye'de temsil edeceklerdir. Canı gönülden bütün imkanlarımızla sporcularımızın yanındayız" dedi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:10 Kaynak: İHA
Tunceli, Çukurca, Zap bölgesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek Savcı Sayan'dan "Yabancı Uyruklulara Yardım Yapılmasın" Diyen Bolu Belediye Başkanı'na: Kur'an'ı Öpmek Yetmez Mevlüt Uysal'ın Anlattıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşkına Çevirmiş Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 10:53:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zap Rafting Takımı, Türkiye Şampiyonasına Katılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]