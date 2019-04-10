Zap Rafting Takımı, Türkiye Şampiyonasına Katılıyor

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığının desteklemiş olduğu Çukurca Zap Rafting Takımı, Türkiye şampiyonluğu için Tunceli'ye gitti.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığının desteklemiş olduğu Çukurca Zap Rafting Takımı, Türkiye şampiyonluğu için Tunceli'ye gitti.



Çukurca'nın Narlı köyündeki Rafting Sporu Geliştirme Merkezini ziyaret eden İlçe Kaymakamı Temel Ayca, "Zap Rafting Takımımız Tunceli ilinde yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmak üzere bütün çalışmalarını bitirdiler. Bunca zamandır çok sıkı bir antrenman yaparak başarılı olacağı inancını bütün ilçe halkı olarak taşımaktayız. İnşallah emeklerinin karşılığını alarak ilçemizi Türkiye'de temsil edeceklerdir. Canı gönülden bütün imkanlarımızla sporcularımızın yanındayız" dedi. - HAKKARİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek

Savcı Sayan'dan "Yabancı Uyruklulara Yardım Yapılmasın" Diyen Bolu Belediye Başkanı'na: Kur'an'ı Öpmek Yetmez

Mevlüt Uysal'ın Anlattıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşkına Çevirmiş

Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları