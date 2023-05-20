Zap Suyu'na uçan zırhlı araçtaki 12 asker, hafif yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Zap Suyu'na uçan zırhlı araçtaki 12 asker, hafif yaralandı

Zap Suyu'na uçan zırhlı araçtaki 12 asker, hafif yaralandı

20.05.2023 16:29

HAKKARİ'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp Zap Suyu'na uçan zırhlı araçtaki 12 asker, hafif yaralandı.

HAKKARİ'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp Zap Suyu'na uçan zırhlı araçtaki 12 asker, hafif yaralandı. Askerler, vatandaşların da yardımıyla kepçeyle kurtarıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Hakkari- Van kara yolunun 30'uncu kilometresinde, Erziki Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Hakkari yönüne giden içinde 12 askerin bulunduğu, 'kirpi' adlı zırhlı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Zap Suyu'na uçtu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakındaki bir kum eleme tesisine ait kepçenin kovasına alınan askerler, kıyıya taşındı. Vatandaşların da yardımıyla askerler, yola çıkarıldı. Hafif yaralanan askerlerden 10'una ambulansta müdahale edilirken, 2'si ise Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bu askerlerin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Zırhlı aracın çıkarılması için bölgede çalışmalar sürüyor.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Hakkari, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zap Suyu'na uçan zırhlı araçtaki 12 asker, hafif yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
16:46 Seferlerin iptal edildiği Gaziantep Havaalanı'nda mahsur kalan Adem Kılıçcı, yaşadıklarını Haberler.com'a anlattı
16:41 Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete ateş püskürdü
16:41 Kendisi ile alay edilmesi sonucu 21 arabanın lastiğini kesti
16:33 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Adıyaman'da çocuklarla kitap okudu
16:33 Sİvas'ta gerçekleşen hortum çatıları uçurdu!
16:30 Deprem bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler
16:25 Seferlerin durduğu Gaziantep Havalimanı'nda mahsur kalan Adem Kılıçcı, yaşadıklarını Haberler.com'a anlattı
16:23 75 milyonluk santraforun yerine düşünülüyor! Enes Ünal, dünya devinin radarında
16:17 Vali Gökmen Çiçek, konteyner kentte çocuklarla kitap okudu
16:18 Sivas'ta hortum çatıları uçurdu! Minarenin boyunu aştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2023 16:55:26. #1.11#
SON DAKİKA: Zap Suyu'na uçan zırhlı araçtaki 12 asker, hafif yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement