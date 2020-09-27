Zap Suyu'nda rafting heyecanı - Son Dakika

Zap Suyu'nda rafting heyecanı
HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri kapsamında, Zap Suyu'nda rafting gösterisi yapıldı.
HAKKARİ'nin Irak
sınırındaki Çukurca
ilçesinde, 'Avrupa
Hareketlilik Haftası' etkinlikleri kapsamında, Zap Suyu'nda rafting gösterisi yapıldı.
Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri kapsamında, Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde rafting gösterisi düzenlendi. Cilo Rafting MİX takımı, Cilo Sat Gölleri, Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları (CİSAD) ile Atik Akademi Spor Kulüplerine üye sporcular, botlarla Zap Suyu'na açılarak gösteri yaptı. Kendilerini Zap Suyu'na bırakan raftingciler, performanslarını sergiledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım
, Zap Vadisi
'ni turizme kazandırmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
- Çukurca
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