Zap Suyu'nda Şampiyonaya Hazırlanıyorlar

Hakkarili raftingciler, Tunceli'de yapılacak Türkiye ve dünya rafting şampiyonası için hazırlıklarını, eriyen kar sularının coşturduğu Zap Suyu'nda sürdürüyor.

Hakkarili raftingciler, Tunceli'de yapılacak Türkiye ve dünya rafting şampiyonası için hazırlıklarını, eriyen kar sularının coşturduğu Zap Suyu'nda sürdürüyor.



Cilo Rafting Takımı sporcuları, 11-13 Nisan'da Türkiye, 8-13 Haziran'da da Dünya Rafting Şampiyonası için Zap Suyu'nda antrenman yapıyor.



Soğuk havaya aldırmadan Sümbül Dağı'nın eteklerindeki Zap Suyu'na gelen sporcular, karların erimesi ve yağmur nedeniyle akıntının hızlandığı Zap Suyu'nda kürek çekiyor.



Karla kaplı bölgede zorlu parkurlarda yarışlara hazırlanan raftingciler, önümüzdeki hafta Tunceli'de yapılacak şampiyonada başarılı olmayı hedefliyor.



"Hedefimiz 3 takımımızla ilk 3'e girmek"



Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, yaptığı açıklamada, 42 sporcudan oluşan 3 takımla hem Türkiye hem de dünya şampiyonasına katılacaklarını söyledi.



Kulüp olarak başarıya odaklandıklarını, sporcuların da yarışlara sıkı hazırlandığını belirten Hansu, şunları kaydetti:



"Hedefimiz 3 takımımızla ilk 3'e girmek. Haziran ayında ise Türkiye'de ilk kez Açık Yaş Dünya Şampiyonası Tunceli'de yapılacak. Hedefimiz yarışlarda hem ülkemizi hem de Hakkari'yi en iyi şekilde temsil etmek. Sporcularımız her şartta, yağmur, kar demeden bu soğuk sularda antrenmanlara devam ediyor. Hepsi çok gayretli ve inançlı. Sporcularımıza güveniyor ve inanıyoruz."



Sporculardan Gülcan Kaya da sıkı bir şekilde, kar, kış demeden şampiyonalara hazırlandıklarını ifade etti.



Adem Kurt ise milli takım elemelerinden geçerek önemli başarılar elde edeceklerine inandıklarını vurguladı.

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