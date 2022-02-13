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Zap Suyu'nun oluşturduğu menderesler dronla görüntülendi - Son Dakika

Zap Suyu'nun oluşturduğu menderesler dronla görüntülendi

13.02.2022 10:27
Zap Suyu'nun oluşturduğu menderesler dronla görüntülendi

VAN ve Hakkari'den başlayarak Irak'ın Musul kentindeki Dicle Nehri ile birleşen Zap Suyu'nun oluşturduğu menderesler, beyaz örtü ile birleşince güzel manzaralar oluşturdu.

VAN ve Hakkari'den başlayarak Irak'ın Musul kentindeki Dicle Nehri ile birleşen Zap Suyu'nun oluşturduğu menderesler, beyaz örtü ile birleşince güzel manzaralar oluşturdu. Kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapı dron ile görüntülendi.

? Başkale ilçesindeki Mengene Dağı ve İran sınırındaki Haravil Dağı yamaçlarından inen sular ile Hakkari'den gelen akarsuların birleşmesiyle oluşan, Türkiye sınırları içerisinde 426 kilometre uzunluğa sahip Zap Suyu, Irak topraklarında önce güneydoğu, sonra güneybatı yönünde akarak Musul'un 40 kilometre güneyindeki Dicle Nehri ile birleşiyor. Birçok türküye de konu olan Zap Suyu'nun oluşturduğu menderesler, kar yağışı ile birleşince güzel manzaralar oluşturdu. Mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı dron kmerası ile kaydedildi.


- Van
Zap Suyu'nun oluşturduğu menderesler dronla görüntülendi
Zap Suyu'nun oluşturduğu menderesler dronla görüntülendi
Zap Suyu'nun oluşturduğu menderesler dronla görüntülendi
Zap Suyu'nun oluşturduğu menderesler dronla görüntülendi
Zap Suyu'nun oluşturduğu menderesler dronla görüntülendi
Zap Suyu'nun oluşturduğu menderesler dronla görüntülendi
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Hakkari, Dicle, Musul, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zap Suyu'nun oluşturduğu menderesler dronla görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zap Suyu'nun oluşturduğu menderesler dronla görüntülendi - Son Dakika
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