Son Dakika Haberleri: Zap suyunda köy usulü rafting
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Zap suyunda köy usulü rafting

12 dakika önce

Hakkari Zap suyunda köylülerin kendi imkanları ile yaptığı rafting, renkli görüntülere sahne oldu.

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Hakkari Zap suyunda köylülerin kendi imkanları ile yaptığı rafting, renkli görüntülere sahne oldu.

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyü gençlerinin kendi aralarında düzenlediği rafting gerçeği aratmadı. Bayramlaşmada bir araya gelen ve Kırıkdağ Köy Muhtarı Necmi Adıyaman'ın da aralarında bulunduğu gençler, şişme bir döşek ve ellerine aldıkları sopalarla kendi imkanları ile rafting yaparak doyasıya eğlendiler.

Muhtar Necmi Adıyaman, güvenlik güçleri sayesinde huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte huzur içinde bir bayram geçirdiklerini söyledi. Bu huzuru sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür eden Adıyaman, köydeki gençlerin bayramda bir araya gelerek köy usulü rafting yaptıklarını belirtti.

Her yıl onlarca ölüme neden olan Zap suyunda korkusuzca rafting yapan gençlerin mutluluğu dikkatlerden kaçmazken, Zap suyunda yapılan köy usulü rafting köylüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - HAKKARİ
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:42 Kaynak: İHA
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