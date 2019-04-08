Zap Suyunda Rafting Şampiyonasına Hazırlanıyorlar

- Zap Suyunda Rafting Şampiyonasına hazırlanıyorlarHAKKARİ - Hakkari'de faaliyet gösteren Cilo Rafting Kulübü sporcuları, kar suları ve yağışlar nedeniyle debisi yükselen Zap suyunda Rafting Dünya Şampiyonasına hazırlanıyorlar.

- Zap Suyunda Rafting Şampiyonasına hazırlanıyorlar



HAKKARİ - Hakkari'de faaliyet gösteren Cilo Rafting Kulübü sporcuları, kar suları ve yağışlar nedeniyle debisi yükselen Zap suyunda Rafting Dünya Şampiyonasına hazırlanıyorlar.

Bahar ayı ile birlikte debisi yükselen Zap Suyu, rafting ve kano etkinlikleriyle adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. İki yıl önce 10 kişilik bir ekiple kurulan Cilo Rafting Kulübü, kar, kış soğuk demeden, doğa sporlarıyla da öne çıkan Zap Suyunda çalışmalarını sürdürüyor. 3'ü kız 37'si erkek 40 sporcusu ile 11 Nisan'da Tunceli Munzur Nehri'nde yapılacak Dünya Rafting Şampiyonasında başarılı olmayı ve Türkiye milli takımına sporcu kazandırmayı hedefleyen Cilo Rafting Spor Kulübü sporcuları zor şartlar altında günde 4 saat kürek çekiyor.

Gülcan Kaya isimli genç raftingci, "Yaklaşık 1 yıldır Zap suyunda rafting yapıyorum. Biz takımda 3 kızız. Rafting çok zor bir spordur. 1 aydır hazırlık yapıyoruz. Rafting özellikle kızlar için çok zor bir spor. Bilek gücü ile yapılan bir spordur. Zap suyunun seviyesi çok yüksek. Haftaya Dersime yarışmaya gideceğiz. İnşallah Dersim'de iyi bir dereceyle döneriz" dedi.

Cilo Rafting Spor Kulübü antrenörü Ramazan İlhan ise, 10 kişi ile başladıkları rafting macerasını şuanda 40 kişi ile sürdürdüklerini söyledi. İlhan, "Rafting sporu Hakkari'de yenidir. İki yıl önce bu spora 10 sporcu ile başladık. Şuanda 40 sporcumuz var. Geçen sene yarışmalara katıldık iyi dereceler elde ettik. Hakkari gençlerinin bu sporu sürdürmelerini isteriz. Şimdiye kadar Zap Suyu kazalar ile anılıyordu. Bundan sonra burası rafting sporunun merkezi olacaktır. Bu da Hakkari turizmine katkı sunacaktır. Buralara gelip antrenman yapıyoruz. Bazen kar yağıyor, bazen de yağmur yağıyor. Eğer antrenman yapamazsak başarı elde edemeyiz. Kar kış demeden burada çalışıyoruz. 3 takım ile Dersim'deki müsabakalara katılacağız. 1 hafta kaldı Tunceli yarışmalarına büyük başarı elde edeceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

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