Son Dakika Haberleri: Zap'ta boğulan 2 kuzenin sınıflarında hüzün
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Zap'ta boğulan 2 kuzenin sınıflarında hüzün

13 dakika önce

HAKKARİ'de serinlemek için girdikleri Zap Suyu'nda akıntıya kapılarak boğulan amca çocukları lise öğrencileri Yusuf (17) ve Hacı Erdal'ın (16) cenazeleri, Çukurca'nın Narlı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Zap'ta boğulan 2 kuzenin sınıflarında hüzün, System.String[]

HAKKARİ'de serinlemek için girdikleri Zap Suyu'nda akıntıya kapılarak boğulan amca çocukları lise öğrencileri Yusuf (17) ve Hacı Erdal'ın (16) cenazeleri, Çukurca'nın Narlı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Liseli kuzenlerin büyük üzüntü yaşayan sınıf arkadaşları, sıralarına çiçek bırktı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Narlı köyünde serinlemek için Zap Suyu'na giren Yusuf Erdal ile kuzeni Hacı Erdal, akıntıya kapıldı. Bu sırada dere kıyısında bulunan arkadaşları jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, rafting ekibinden yardım istedi. Yapılan aramada, iki kuzenin cansız bedenine ulaştı. Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve otopsi işlemleri için Van'a gönderilen kuzenlerin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından bugün ailelerine teslim edildi. Uzun bir araç konvoyu ile Narlı köyüne getirilen Yusuf ve Hacı Erdal'ın cenazeleri, buradaki mezarlıkta gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

OKULLARINDA YAS

Hacı Erdal'ın eğitim gördüğü Hakkari Fen Lisesi ve Yusuf Erdal'ın okuduğu Teknokent Koleji'ndeki öğretmenler ve öğrenciler büyük üzüntü yaşadı. 10-D sınıfında Hacı Erdal ve 12-D sınıfındaki Yusuf Erdal'ın oturduğu sıraya arkadaşları tarafından fotoğrafları ve karanfiller bırakıldı. Arkadaşları kuzenlerin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirtti

Zap bölgesi, Çukurca, Narlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:12 Kaynak: DHA
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