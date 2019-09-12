Son Dakika Haberleri: Zap'ta tuttukları balıkları satarak, harçlıklarını çıkarıyorlar
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Zap'ta tuttukları balıkları satarak, harçlıklarını çıkarıyorlar

1 saat önce

17 yaşlarındaki çocuklar, Zap Suyu'nda tuttukları balıkları yol kenarında satıyor.

Zap'ta tuttukları balıkları satarak, harçlıklarını çıkarıyorlar, System.String[]

17 yaşlarındaki çocuklar, Zap Suyu'nda tuttukları balıkları yol kenarında satıyor. Murat Taşçı, sattığı balıklarla hem ailesine katkıda bulunduğunu hem de okul harçlığını çıkardığını söyledi.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Taşbaşı köyünde yaşayan çocuklar, Zap Suyu'nda tuttukları balıkları yol üzerinde satıyor. Hakkari- Çukurca yolundan geçen sürücüler, çocuklarını görünce araçlarını durdurup, balık satın alıyor. Zap'a attıkları ağlarla tuttukları balıkları satan çocuklar, okul harçlıklarını çıkarırken, ailelerine de destek oluyor.

Zap Suyu'nda alabalık avlayan Murat Taşçı, tuttukları balıkların kilosunu 10 TL'den sattıklarını belirterek, "Akşama kadar 3- 4 kilo ancak satabiliyorum. Hakkari- Çukurca yolundan geçen araçları durdurup, bu şekilde balık satıyorum. Tuttuğumuz balıklarla hem ailemize katkıda bulunuyoruz hem de okul harçlığımızı çıkarıyoruz" dedi.

Zap bölgesi, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:04 Kaynak: DHA
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