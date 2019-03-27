Son Dakika Haberleri: Zap" Ürünleri Alıcılarına PTT Kargo ile Gönderilecek

Zap" Ürünleri Alıcılarına PTT Kargo ile Gönderilecek

39 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üretilen ve "Zap" markasıyla satışa sunulan ürünler, il dışındaki müşterilere PTT kargo ile gönderilecek.

Zap
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üretilen ve "Zap" markasıyla satışa sunulan ürünler, il dışındaki müşterilere PTT kargo ile gönderilecek.

İlçe ekonomisine katkı sunması beklenen ürünlerin il dışındaki alıcılara gönderilebilmesi amacıyla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca ile İl PTT Başmüdürü Fesih Çelik, kaymakamlıkta bir araya geldi.

Bir süre görüşen Ayca ile Çelik, söz konusu ürünlerin il dışındaki alıcılara PTT kargo ile gönderilmesi konusunda protokol imzaladı.

Ayca, ilçede üretilen organik ürünlerin ilgi gördüğünü belirterek, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:05 Kaynak: AA

Çukurca, Zap bölgesi, Hakkari, PTT, Güncel
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