Son Dakika Haberleri: Zap Vadisi'nde Kros Yarışması

Zap Vadisi'nde Kros Yarışması

1 saat önce

HAKKARİ'de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce 'Atletizmi Geliştirme Projesi' kapsamında, Zap Vadisi'nde İl Birinciliği Kros Yarışması düzenlendi.

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HAKKARİ'de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce 'Atletizmi Geliştirme Projesi' kapsamında, Zap Vadisi'nde İl Birinciliği Kros Yarışması düzenlendi. Kent merkezi ve ilçelerde bulunan değişik okullardan 87 sporcunun katıldığı yarışmada; kızlar 1,5, erkekler ise 2- 3 kilometre Zap Suyu kenarındaki yolda koşarak, dereceye girebilmek için ter döktü.

Hakkari- Van yolunun 30'uncu kilometresindeki Erziki ile Kırıkdağ köyleri arasındaki bölgede, 'Atletizmi Geliştirme Projesi' kapsamında, İl Birinciliği Kros Yarışması düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün yarışmasına, kent merkezi ve ilçelerde bulunan çeşitli okullardan 87 sporcu katıldı. Yarışmada kızlar 1,5, erkekler ise 2- 3 kilometre Zap Suyu kenarındaki yolda koşarak, dereceye girebilmek için ter döktü. Kros yarışmasında dereceye giren sporcular, Hakkari'yi temsilen bölge yarışmasına katılacak.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:10 Kaynak: DHA

Spor
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