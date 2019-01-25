Son Dakika Haberleri: Zap Vadisi" Ürünleri Konya'da Görücüye Çıktı

Zap Vadisi" Ürünleri Konya'da Görücüye Çıktı

3 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen 'Zap Vadisi' projesi kapsamında üretilen yerli ve organik ürünler Konya'da tanıtıldı.

Zap Vadisi
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen 'Zap Vadisi' projesi kapsamında üretilen yerli ve organik ürünler Konya'da tanıtıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren İlçe Kaymakamı Temel Ayca, kaymakamlık ve belediyenin ortak hazırladığı 'Zap Vadisi' projesi kapsamında üretilen organik ürünlerin Konya'da tanıtıldığını söyledi. Ayca, yöreye ait motiflerin de sergilendiği stant, Konyalı vatandaşlar ve protokol üyeleri tarafından yoğun ilgi gördüğünü kaydetti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:18 Kaynak: İHA

Çukurca, Hakkari, Konya, Zap Vadisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisten Kaçan Sürücü "Bizde Bir Şey Yok" Dedi, Kız Arkadaşı Alkollü Olduğu İçin Kaçtığını Söyledi Number1 İflas Haberlerini Yalanladı

Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 16:20:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zap Vadisi" Ürünleri Konya'da Görücüye Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]