ZAPORİJYA - Mariupol'den tahliye edilenler için kurulan yardım merkezleri - Son Dakika

Mariupol'dan tahliye edilen Ukraynalı sivillerin gıda ve giyim ihtiyaçları, Zaporijya'da kurulan yardım merkezlerinde sağlanıyor. Spor salonlarını yardım merkezine dönüştüren Ukraynalı yetkililer, Mariupol'den Zaporijya'ya açılan insani koridordan otobüslerle tahliye edilen sivilleri karşılayarak kayıt altına alıyor. Yardım merkezinde yiyecek ihtiyaçları gönüllüler tarafından karşılanan Ukraynalı siviller, dünyanın dört bir tarafından Zaporijya'ya gönderilen giyim eşyaları arasından aileleri için uygun kıyafetleri de seçebiliyor. Siviller buradan güvenli bölgelere tahliye ediliyor.