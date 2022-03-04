Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna'nın elektrik üretiminde yüzde 20 paya sahip - Son Dakika
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Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna'nın elektrik üretiminde yüzde 20 paya sahip

04.03.2022 11:17
Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna'nın elektrik üretiminde yüzde 20 paya sahip

Rus ordusunun kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna'daki elektrik üretiminin yüzde 20'sini karşılıyor.

Rus ordusunun kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna'daki elektrik üretiminin yüzde 20'sini karşılıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1984-1995 yıllarında inşa edilen Zaporijya Nükleer Santrali Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise dokuzuncu en büyük nükleer santrali olarak biliniyor. Her biri 950 megavatlık toplam 6 reaktöre sahip santral, toplam 5700 megavat elektrik üretimiyle yaklaşık 4 milyon haneye enerji tedarik edebiliyor. Ukrayna'daki toplam elektrik üretiminin yüzde 20'sini karşılayan santral, nükleer enerjiden elektrik üretiminde ise yüzde 50 paya sahip bulunuyor.

Başkent Kiev'in güneydoğusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'ın ise batısında kalan Zaporijya Nükleer Santrali, Dnipro Nehri'nin kıyısında yer alıyor.

Savaş nedeniyle radyasyon tehlikesi endişe yarattı

Rus güçlerinin Zaporijya Nükleer Santrali sahasında kontrolü ele geçirmek için saldırması nedeniyle 4 Mart gecesi tesiste yangın çıkmıştı. Santralin güvenlik kameralarındaki kayıtlarda, gece saatlerinde santral sahasında patlamalar olduğu ve karşılıklı mermi atışlarının yaşandığı görüldü. Patlamaların ardından santral bölgesinden dumanların çıktığı görüntülere yansıdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santrale yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini ve bir patlama olması halinde bunun Avrupa'nın sonu olabileceğini bildirdi.

Ukraynalı yetkililer, sabah saatlerinde yangının söndürüldüğünü duyururken, Ukrayna Nükleer Düzenlemeler Denetim Kurulu santralin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Ukrayna, elektrik tüketiminin yaklaşık yarısını ülkedeki 4 tesiste işletmede bulunan 15 faal nükleer reaktörle karşılıyor.

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Son dakika: Rus askerleri Zaporijya nükleer santralini ele geçirdi Son dakika: Rus askerleri Zaporijya nükleer santralini ele geçirdi Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali sahasında kontrolün Rus ordusuna geçtiğini açıkladı Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali sahasında kontrolün Rus ordusuna geçtiğini açıkladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna'nın elektrik üretiminde yüzde 20 paya sahip - Son Dakika


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