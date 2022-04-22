ZAPORİJYA - Tahliye koridorunu kullanan 79 Ukraynalı Mariupol'den çıkmayı başardı - Son Dakika

Rusya'nın kontrolü altına aldığını öne sürdüğü Mariupol'de sivillerin tahliye edileceği insani koridorları kullanmayı başaran 79 Ukraynalı, zorlu bir yolculuğun ardından Zaporijya bölgesindeki güvenli noktaya ulaştı. Sivilleri taşıyan üç otobüs, tahliye kolunda bulunan ara yolların bozuk olması nedeniyle çamura saplandı. Ukrayna Acil Durum Servisi'ne bağlı kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile saplandıkları çamurdan kurtarılan siviller, güvenli bölgeye varmanın mutluluğunu yaşadı.