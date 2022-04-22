ZAPORİJYA - Tahliye koridorunu kullanan 79 Ukraynalı Mariupol'den çıkmayı başardı - Son Dakika
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ZAPORİJYA - Tahliye koridorunu kullanan 79 Ukraynalı Mariupol'den çıkmayı başardı

22.04.2022 16:06

Rusya'nın kontrolü altına aldığını öne sürdüğü Mariupol'de sivillerin tahliye edileceği insani koridorları kullanmayı başaran 79 Ukraynalı, zorlu bir yolculuğun ardından Zaporijya bölgesindeki güvenli noktaya ulaştı.

Rusya'nın kontrolü altına aldığını öne sürdüğü Mariupol'de sivillerin tahliye edileceği insani koridorları kullanmayı başaran 79 Ukraynalı, zorlu bir yolculuğun ardından Zaporijya bölgesindeki güvenli noktaya ulaştı. Sivilleri taşıyan üç otobüs, tahliye kolunda bulunan ara yolların bozuk olması nedeniyle çamura saplandı. Ukrayna Acil Durum Servisi'ne bağlı kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile saplandıkları çamurdan kurtarılan siviller, güvenli bölgeye varmanın mutluluğunu yaşadı.

ZAPORİJYA - Tahliye koridorunu kullanan 79 Ukraynalı Mariupol'den çıkmayı başardı
ZAPORİJYA - Tahliye koridorunu kullanan 79 Ukraynalı Mariupol'den çıkmayı başardı
ZAPORİJYA - Tahliye koridorunu kullanan 79 Ukraynalı Mariupol'den çıkmayı başardı
ZAPORİJYA - Tahliye koridorunu kullanan 79 Ukraynalı Mariupol'den çıkmayı başardı

YORUMLAR
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Mariupol, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ZAPORİJYA - Tahliye koridorunu kullanan 79 Ukraynalı Mariupol'den çıkmayı başardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZAPORİJYA - Tahliye koridorunu kullanan 79 Ukraynalı Mariupol'den çıkmayı başardı - Son Dakika
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