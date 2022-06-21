ZAPORİJYA - Ukraynalı çiftçiler ürünlerini satamamaktan endişe ediyor - Son Dakika
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ZAPORİJYA - Ukraynalı çiftçiler ürünlerini satamamaktan endişe ediyor

21.06.2022 12:18

Avrupa'nın tahıl ambarı olan Ukrayna'da çiftçiler, savaş nedeniyle zor günler geçiriyor.

Avrupa'nın tahıl ambarı olan Ukrayna'da çiftçiler, savaş nedeniyle zor günler geçiriyor. Savaşın yıkıcı etkilerine rağmen milyonlarca dekar arazide tarım yapmaya devam eden Ukraynalı çiftçiler, emeklerinin boşa gitmesinden endişe ediyor. Ukrayna'nın verimli topraklarında buğday ve arpa gibi tahıl ürünlerinin hasadına hazırlanan çiftçiler, bir taraftan da ekimini yaptıkları mısırın sulama ve seyrekleme gibi işlemlerine hız vermiş durumda. Geçen yıldan depolarda kalan milyonlarca ton tahılın ihracatına yönelik sıkıntılar hala devam ederken bu yılki mahsulün hasadı, çiftçileri kara kara düşündürüyor. Ülkede yaşanan yakıt sıkıntısı, taşıma maliyetlerini artırdı. Odessa üzerinden deniz yolu kullanılarak yapılan tahıl ihracatı, savaşın başlaması nedeniyle kesintiye uğradı. Bu yolun ne zaman kullanılacağı belirsizliğini koruyor. Deniz ticaretinin savaş nedeniyle durması, Ukrayna'yı kara ve demir yolunu kullanmaya zorluyor.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZAPORİJYA - Ukraynalı çiftçiler ürünlerini satamamaktan endişe ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: ZAPORİJYA - Ukraynalı çiftçiler ürünlerini satamamaktan endişe ediyor - Son Dakika
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