Son Dakika Haberleri: Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO'da mezuniyet heyecanı
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Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO'da mezuniyet heyecanı

1 saat önce

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) mezuniyet töreni düzenlendi.

Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO'da mezuniyet heyecanı, System.String[]
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) mezuniyet töreni düzenlendi.
Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "Bir mezuniyetin sonunda farklı bir heyecan başlıyor. Akademik eğitime devam etmek, askerlik, iş hayatına atılmak ya da memuriyet düşünceleri gibi bir çok seçenek akıllardan geçecek. Bu durumda kendinizi dinleyip, başarı durumunuza göre kendinizi yönlendirmeniz en doğru karar olacaktır." dedi.
Belediye Başkan Vekili Cem Bayrakçı ise "İki yıllık bir sürecin sonunda başarılı bir şekilde okulunu tamamlayarak mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.
Okulun müdürü Doç. Dr. Abdullah Kaya da "1996 yılında eğitime başlayan ve ilk mezunlarını 1998 yılında veren okulumuz o günden bugüne binlerce öğrencimizi mezun etmiş, ülkemize başarılı insanlar yetiştirmiştir." ifadelerini kullandı.
Okul birincisi Ebru Çeçen de konuşmasında, üzerinde büyük emekleri olan ailesi ve hocalarına, birlikte iki yıllık bir süreci paylaştığı arkadaşlarına teşekkür etti.
Konuşmaların ardından ilçe protokolü tarafından Bankacılık ve Sigortacılık, Maliye, Çağrı Merkezi Hizmetleri ile Yerel Yönetimler programlarından mezun olan öğrencilere belgeleri verildi.
Tören, öğrencilerin okul bahçesinde kep atmasıyla sona erdi.
Törene, kurum amirleri, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, öğrenciler ile veliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:42 Kaynak: AA
Mehmet Sayın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel
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