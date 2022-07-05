Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi proje okulu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi proje okulu oldu

05.07.2022 18:20
Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi proje okulu oldu

Milli Eğitim Bakanlığının yurt genelinde başlattığı proje kapsamında Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi proje okulu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığının yurt genelinde başlattığı proje kapsamında Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi proje okulu oldu.

Okul, proje kapsamında 2022-2023 yılından itibaren sınavla öğrenci alan erkek ve kız öğrenciler için karma Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesi olarak eğitim ve öğretime devam edecek.

Konu hakkında açıklama yapan okul müdürü Ahmet Murat Yiğit, "Proje okulu olan Zara Anadolu İmam Hatip Lisemiz ilçemiz eğitiminde yeni bir çığır açacaktır. İlk senemizde bir derslik olarak eğitim-öğretime başlanılacak okulumuzda sınıf kontenjanımız 30'la sınırlıdır. İlçemizde bir ilk olan proje okulumuzda dijital eğitim sistemi uygulaması planlıyoruz. Tamamen tabletler üzerinden eğitim yapmak için altyapımızı hazırlıyoruz. İlçemize ilk proje lisesinin kazandırılmasında emek ve gayretleri bulunan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Yozgat'ta 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği' protokolü tanıtıldı Yozgat'ta 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği' protokolü tanıtıldı Sakarya'da 'Mesleki ve Teknik İş Birliği' protokolü tanıtıldı Sakarya'da 'Mesleki ve Teknik İş Birliği' protokolü tanıtıldı
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, İmam Hatip Liseleri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi proje okulu oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:58 Rekabet Kurulu'ndan Obilet hakkında soruşturma başlattı
17:56 Manisa'da 'Tırnakçılık' yoluyla marketi soyan kadınlar iş yerini 550 TL zarara uğrattı
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:24 Tarihin en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor! Srebrenitsa'da yaşamını kaybedenlerin cenaze işlemleri tamamlandı
17:24 İzmir'de eşini baltayla öldüren cani koca, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 18:26:24. #1.13#
SON DAKİKA: Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi proje okulu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement