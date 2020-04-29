Zara Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği'nden ramazan yardımı - Son Dakika

Zara Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği tarafından ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamada, ilçedeki ihtiyaç sahibi 100 aileye yardım kolilerinin ulaştırıldığı bildirildi.

Ramazan ayının yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke olarak zor günler geçirmekteyiz. Ramazan ayına girmemiz vesilesiyle, vatandaşlarımıza katkı sağlayabilmek, bu mübarek ayı rahat bir şekilde geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla tavuk, bakliyat, şeker, çay gibi temel ihtiyaç gıdalarından oluşan 100 gıda kolisi hazırlattık ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıttık."