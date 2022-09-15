Şimşek, yaptığı açıklamada, "15 arıcımızla sözleşme imzaladığımız toplantıda ambalajlama, pazarlama ve fiyat konularını ele aldık. Analiz sonuçları uygun olan Enes Kuzu, Muharrem Emin Yiğit, Yunus Bedir, Adem Tarhan, Kazım Kılıç, Hüseyin Çınar , Binyami Gürler, Abbas Çakır, Hüseyin Şahin , Ali Erbaş , Ali Ertürk, Haşim Çınar, Hüseyin Tunç, Fikri ilhan ve Durmuş Öztürk'ün 2022 yılı üretimi ballarında Zara balı coğrafi işareti kullanacak arıcılar." dedi.

Kaynak: AA

Zeki Şimşek, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Arıcılar, Zara balı için sözleşme imzaladı - Son Dakika

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