Zara Belediye Başkanı Pala'dan Başarılı Güreşçiye Ödül
1 saat önce
Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, Slovakya'nın Trnava kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde dünya üçüncüsü olan Muhittin Sarıçiçek'i altınla ödüllendirdi.
Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala
, Slovakya
'nın Trnava kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde dünya üçüncüsü olan Muhittin Sarıçiçek'i altınla ödüllendirdi.
Pala, Zara Spor Salonunu'na giderek güreşçilerin antrenmanını izledi ve güreşçilerle bir süre sohbet etti.
Sarıçiçek'in elde ettiği başarıyla ilçeyi gururlandırdığını dile getiren Pala, Sarıçiçek'in dünya ve Avrupa
şampiyonluğunu elde edeceğini inandıklarını aktardı.
Pala, daha sonra 18 altından oluşan ödülü Sarıçiçek'e verdi.
Zara Belediye Güreş Spor Kulübü Başkanı Hamza Ergüt de Pala'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:03 Kaynak: AA
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