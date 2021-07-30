Zara Belediye Güreş, 2. Ligi 3. olarak tamamladı - Son Dakika

Zara Belediye Güreş Spor Kulübü, Türkiye Büyük Erkekler Serbest 2. Lig müsabakalarını üçüncü olarak tamamladı.

Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda iki altın, bir gümüş, üç bronz madalya kazanan Zara Belediye Güreş Spor Kulübü Serbest Güreş Takımı ligi üçüncü tamamlayarak kupa kaldırdı.

Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Kulüp Başkanı Hamza Ergüt, "Ankara Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Sultangazi Belediyespor, Kayseri Şeker Spor, Samsun Gülizar, Sakarya Büyükşehir Belediye Spor, Beşiktaş Spor Kulübü, Samsun Alaçam kulüpleri ile yaptığımız karşılaşmalar sonucunda ligi takım halinde üçüncü olarak tamamladık. Üçüncülük kupasını evimize getirdik. Sultangazi Belediye Spor'un şampiyon olduğu ligde 4 puanla Birinci Lige yükselme hakkını kaybetmiş olsak da aldığımız sonuç ilimize ve ilçemize hayırlı olsun." dedi.