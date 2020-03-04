Zara Belediyesi İdlib Şehitleri için mevlit okuttu - Son Dakika

Zara Belediyesi, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimiz için mevlit okuttu.



İdlib şehitlerimiz, Zara Belediyesi tarafından düzenlenen mevlid programında anıldı.Zara Merkez Çarşı Camisi'nde Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda, şehitler için mevlit okundu, dualar edildi. Mevlit sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Program sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan ve ülkemizi yasa boğan hain saldırı sonucu 33 askerimiz şehit oldu. Ordumuza manevi destek ve aziz şehitlerimizi yad etmek üzere Mevlid-i Şerif programı düzenledik. Türk Milletinin birlik ve beraberliği, devletimizin bekası, İdlib'te hain saldırı sırasında şehit olan askerlerimiz ve tarih boyunca verdiğimiz şehitlerimiz için Kur'an okuduk, dualar ettik" dedi.



Menfur saldırıyı bir kez daha lanetle kınadıklarını ifade eden Çelik, "Şehitlerimize rabbimizden rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Bizler ebediyen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve devletimizin yanındayız" dedi. - SİVAS