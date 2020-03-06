Zara Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Zara Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

6 saat önce

Zara Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 39 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Zara Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Zara Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 39 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Fatih Çelik, belediye binasındaki imza töreninde, sendika ve işçilerle uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Çelik, "Belediyemizin imkanları ölçüsünde iyi bir zam yaptığımıza inanıyoruz. Sağladığımız mutabakat çerçevesinde yüzde 14 gibi bir zam yaptık. İşçilerimize ve belediyemize hayırlı olsun." dedi.

Hizmet-İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Nihat Şimşek de "Gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde iyi bir zam aldığımıza inanıyorum. Birinci yıl yüzde 14, ikinci yıl yüzde 14 olarak belirledik. İki yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmemiz 39 işçimizi kapsıyor." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:54 Kaynak: AA
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