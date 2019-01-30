Son Dakika Haberleri: Zara Belediyesi'ne Yol Süpürme Aracı Hibe Edildi

Zara Belediyesi'ne Yol Süpürme Aracı Hibe Edildi

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen yol süpürme kamyonu Zara Belediyesi tarafından teslim alındı.

Zara Belediyesi'ne Yol Süpürme Aracı Hibe Edildi, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen yol süpürme kamyonu Zara Belediyesi tarafından teslim alındı.

Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, AA muhabirine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyelerine yol süpürme kamyonu hibe edildiğini söyledi.

Aracın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Pala, "Bir çok temizlik aparatının da olduğu aracımız vakumlu yol süpürme aracı olduğundan cadde ve sokaklarımız sorunsuz temizlenecek. Ayrıca vidanjör olarak da hizmet verecek aracımız ilçemizin temizliği açısından önemli bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyacımızın giderilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:51 Kaynak: AA

Sayıt Ahmet Pala, Güncel
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