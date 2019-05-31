Son Dakika Haberleri: Zara Belediyesi personeli iftarda bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Zara Belediyesi personeli iftarda bir araya geldi

1 saat önce

Zara Belediyesi çalışanları iftar programında buluştu.

Zara Belediyesi personeli iftarda bir araya geldi, System.String[]
Zara Belediyesi çalışanları iftar programında buluştu.
Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar programına belediye meclis üyeleri ve belediye bünyesinde çalışan işçiler katıldı.
Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı ramazan ayında belediye personelimizle bir araya gelerek birlikte oruçlarımızı açtık. Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde özveriyle çalışan personellerimizle iftar sofrasında buluşmanın yeri bizde başkadır. Zara Belediyesi, büyük bir ailedir. Bu ailede yer alan herkesin bir amacı vardır, ilçemize hizmet etmek." dedi.
Yalnızca ramazan ayında değil her zaman personelle bir araya geldiklerini belirten Çelik, hizmet kalitesinin arıtılması, vatandaş memnuniyetinin en üst seviyelere çıkması amacıyla çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:26 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzey Kore Lideri, Trump'la görüşmesinin ardından 5 yetkiliyi idam ettirdi Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum İBB'den köprü geçişlerine yeni düzenleme Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 11:52:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zara Belediyesi personeli iftarda bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]